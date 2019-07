Sorrento. Gestione dell’asilo nido “Benzoni” al’associazione composta dalle società “Prisma” ed “Oltre i Sogni”

Sorrento. E’ stato completato l’iter per l’assegnazione della gestione dell’asilo nido “Benzoni” per il biennio 2019/2021. Dopo aver valutato tutte le offerte pervenute dalle 10 cooperative in gara, la commissione ha provveduto ad assegnare a ciascuna un punteggio per l’offerta tecnica al quale è stato aggiunto il valore del ribasso rispetto alla cifra base del capitolato arrivando così al risultato finale. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’associazione temporanea d’impresa composta dalla società “Prisma” (cooperativa sociale per azioni) e dalla società “Oltre i Sogni” (cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus) che per il prossimo biennio hanno proposto un ribasso del 15 per cento rispetto alla base d’asta, il che significa che percepiranno poco meno di 625.000 euro.