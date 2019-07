Sorrento, furto di un ciclomotore in un parcheggio custodito

Una misteriosa “sparizione” di un ciclomotore è avvenuta a Sorrento. Il tutto è avvenuto settimana scorsa nel parcheggio custodito del molo, al porto sorrentino, quando un giovane si accorge che il proprio Liberty è stato asportato via da dei ladri. Il ragazzo aveva infatti parcheggiato il motorino in tarda mattina, ma scopre il misfatto quando fa ritorno nel pomeriggio per ritirarlo. Alle richieste di spiegazioni al gestore del parcheggia, ha ricevuto come replica che non è stato visto uscire alcun mezzo senza pagare.