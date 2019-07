Sorrento. E’ in corso il flash mob per salvare il Vallone dei Mulini, attualmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo che rischiano di stravolgere completamente l’aspetto originario dei uno dei luoghi storici di Sorrento, tra i più fotografati ed ammirati dai tanti turisti. Molte le polemiche e le proteste da parte dei cittadini e della associazioni. Il Vallone dei Mulini rappresenta il legame con le origini della città di Sorrento e con la sua lunga storia e, a seguito dei lavori, cambierà completamente aspetto assumendo quello di una struttura quasi moderna, priva dei segni che il tempo ha lasciato conferendo un aspetto magico ed al di fuori del tempo. Ma i sorrentini non ci stanno ed oggi sono scesi in piazza, tutti uniti nei pressi del Vallone, per difendere la loro storia, gridando con la loro presenza e con gli striscioni : “Salviamo il Vallone”

di 9 Galleria fotografica Sorrento. Salviamo il Vallone dei Mulini