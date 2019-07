Sorrento. Finalmente finiti i lavori di Via Marziale, un miglioramento per la città anche se ci sono sempre dei dubbi, come ci dice Enrico Aprea che ci ha postato la foto ” Auguriamoci che non si inventano qualche provvedimento capestro nella regolamentazione della circolazione stradale alla rotatoria nei pressi del supermercato Pollio.” Al di là di quel che potrà essere l’intervento dell’amministrazione Cuomo sulla viabilità è una buona notizia. l progetto risale a quattro anni fa ma solo pochi giorni fa sono stati aggiudicati gli interventi. E’ stata una ditta di Casoria, la società Sa.ca. srl a vincere l’appalto con un’offerta molto vantaggiosa per il comune che aveva previsto una spesa pari a circa 500.000 euro mentre il costo finale si aggira intorno ai 440.000 euro. Allargare Via Marziale consentirà, secondo le previsioni del Comune, il miglioramento del problema traffico che attanaglia la città di Sorrento e che, ultimamente, è diventato insostenibile per i tanti cittadini che ogni giorno restano imbottigliati in lunghe file con tutti i conseguenti disagi. Via Marziale è stata allargata, in particolare nei pressi dell’ingresso del deposito dell’Eav, alle spalle della stazione della Circumvesuviana. Quando i lavori saranno terminati è stato annunciato che sarà anche modificato il piano traffico. Gli autobus di trasporto pubblico diretti verso Massa Lubrense, dopo aver percorso il primo tratto di Via degli Aranci proseguiranno dritti e non potranno più percorrere la discesa che conduce a Piazza Tasso. Interdetto Viale Caruso sarà possibile percorrere Via Marziale. In questo modo il centro di Sorrento sarà reso libero dal caos degli autobus che contribuiscono notevolmente al blocco del traffico. Almeno queste erano le previsioni, intanto a giovedì la riapertura.