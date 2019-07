La devozione popolare per Sant’Anna e Gioacchino è grande e sentita ,non solo nel Borgo di Marina Grande, ma in tutta la Penisola. Lo dimostrano l’affollamento alle sante Messe che iniziano dall’alba e finiscono a sera,lo dimostrano i tanti ex voto offerti dal popolo e sistemati in due grandi bacheche. Il momento chiave è la processione che si terrà domenica in serata e gli spettacolari fuochi pirotecnici con musica. la tradizione culinaria vuole frutti di mare a pranzo e cena, cozze o vongole sulla pasta. Nei video il programma illustrato da uno dei più attivi curatori della festa religiosa Antonino. Caratteristica peculiare della festa di Sant’Anna, è la speciale messa celebrata dal Parroco Don Enzo con tutte le aspiranti partorienti, a cui viene donato un ricamato falzoletto bianco, quale pegno di attesa e attenzione.

Gli inviati di Positanonews stanno trasmettendo in diretta sul canale Youtube dedicato.