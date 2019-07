Sorrento. Entra nel vivo il programma della Summertime 2019 di Villa Fiorentino

Dopo i due weekend dedicati al jazz con la rassegna Lemonjazz Festival che è tornata puntuale anche quest’anno, la Summertime di Villa Fiorentino continua con le sue coinvolgenti serate che animeranno la torrida estate 2019. La Fondazione Sorrento ha predisposto un fitto cartellone di appuntamenti che terranno compagnia a residenti e turisti fino alla fine di settembre.

Questi gli eventi dei prossimi giorni:

Giovedì 18 luglio

Il 18 luglio si parte con grande ritmo: “Scent of Roses”, spettacolo nato da un’idea dell’effervescente Marco Palmieri che accompagnerà gli spettatoti in un viaggio tra parole, musica e danza, arricchito da una sorpresa donata da un intenso profumo di rose.

I testi sono di Nino Lauro, interpreti danzanti Ornella Esposito e Donato Morra, con Federica Flaminio, Jessica Sarno e Marina Santaniello, voce narrante Marco Palmieri.

Lo spettacolo è prodotto dall’associazione Fratelli di Versi in collaborazione con la profumeria artistica Sabina Scents e la Rosa antica di Pompei dell’ingegner Michele Fiorenza.

Ingresso € 10. Start ore 21.00.

Venerdì 19 luglio

Antonella Maisto in “Napoli e Lisbona un’alchimia di sangue e poesia”. Un concerto sulle affinità delle musiche tradizionali portoghesi e napoletane che metterà a nudo la vocalità della cantante in tutte le sue sfumature. Una selezione di brani che vanno dalla nostalgia tipica del “fado portoghese” alla passionalità della “canzone classica partenopea”, entrambi sono dominati da una vocalità assoluta, teatrale, piena di pathos nella quale sono depositati i valori più significativi dell’immaginario lusitano e partenopeo, fado e canzone napoletana sono modalità espressive di canto, prima ancora che generi musicali. Gli stessi intimi segreti, la stessa autenticità, Un’alchimia di sangue e poesia.

on stage:

Antonella Maisto – voce

Edoardo puccini – chitarra

Salvatore della Vecchia – mandola, mandolino, chitarra portoghese.

Ingresso € 10. Start ore 21.00.

Sabato 20 luglio

Young Dublin Sinfonia. Esibizione di un’orchestra d’archi giovanile irlandese, offerto alla città di Sorrento, con un programma assai accattivante: W.A. Mozart (arr. J. Hoffmann) Le nozze di Figaro- Ouverture; A.Vivaldi – dal Concerto per 2 violoncelli in sol minore RV 531; W. Walton – Two Pieces for Strings from Henry V L. Boccherini Musica Notturna delle Strade di Madrid ed altre composizioni di B. Bartok, P. de Sarasat, L. Anderson, F. Liszt.

Ingresso libero. Start ore 18.00.

Domenica 21 luglio

Letture in Villa – La maledizione dell’acciaio. Domenica 21 luglio ritorna il secondo appuntamento di Letture in Villa, a cura di Marco Palmieri, la presentazione di libri con la presenza dell’autore e di ospiti invitati a sviscerare le tematiche e gli spunti offerti dalla narrazione.

Il libro di questo appuntamento sarà La maledizione dell’acciaio di Oreste Ciccariello, storia che racconta la vicenda dell’Italsider di Bagnoli narrata attraverso gli occhi dei supereroi della Marvel.

Un’opera prima nata grazie alla collaborazione del duo comico-televisivo Gigi&Ross. La prefazione è del magistrato antimafia Catello Maresca.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Gigi&Ross, moderata dal giornalista Luigi D’Alise, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amiche del Museo Correale con la neo presidente Margherita Liccardi e della Libreria Tasso di Sorrento.

Ingresso libero. Start ore 21.

Ecco nel dettaglio gli altri eventi inclusi nel programma della Summertime 2019:

26 luglio Marco Sentieri e i 2 quarti – concerto;

31 luglio Capriccio Napoletano – concerto;

2 agosto Marco Gesualdi 4tet – concerto;

9 agosto Pepp Oh & The Babe Band – concerto;

11 agosto Chi ten ‘o mar – concerto;

12 agosto Concerto di Ferragosto con la banda Città di Massa Lubrense;

16 agosto Compagnia Soleluna – concerto;

18 agosto La mia Napoli – concerto;

19 agosto Pino Daniele Opera – concerto;

23 agosto The Caponi Brothers – concerto;

29 agosto Risate sotto l’ombrellone – cabaret;

30 agosto Concetta De Luisa – concerto;

6 settembre Azul – concerto;

13 settembre Beat Flowers – concerto;

15 settembre Tutte le donne che ho amato – varietà;

19 settembre E se tu fossi l’assassino? – aperitivo con delitto;

20 settembre Zero DB Band – concerto;

Dal 20 al 22 settembre Incontri di Vini e Sapori Campani.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Eventi a pagamento con l’eccezione del Concerto di Ferragosto. Incontri di Vini e Sapori Campani ingresso libero ma degustazioni a pagamento.

Per info: www.fondazionesorrento.com e 0818782284.