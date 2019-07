Sorrento. Enorme chiazza di carburante in Via Capo, problemi al traffico. Prestare la massima attenzione

Sorrento. Intorno alle 17,00 di oggi lungo Via Capo, all’altezza dell’ingresso dell’hotel Miramare, un veicolo che transitava ha perso del carburante che si ha generato una grande e pericolosa chiazza sul manto stradale. Il traffico è completamente fermo con non pochi disagi per i tanti che in queste ore percorrono la strada facendo magari ritorno da una giornata al mare. Sull’asfalto è stata cosparsa della segatura per cercare di assorbire la gran parte del carburante rendendo più sicura la strada che al momento risulta estremamente scivolosa e, quindi, pericolosa sia per le auto che per i ciclomotori che potrebbero perdere il controllo dei loro mezzi. Anche la polizia municipale di Sorrento è sul posto e si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e le responsabilità. Nel frattempo si invita alla massima prudenza.