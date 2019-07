E’ vera emergenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Un’estate come questa verrà sicuramente ricordata in maniera negativa, almeno fino ad oggi, ma si parla anche di problemi che in realtà sono di non recente natura.

In particolare, i problemi principali ruotano attorno alla carenza del personale e alla mancanza di servizi per assicurare una degenza ottimale. Il problema della carenza di personale sta interessando tutta la Regione Campania e anche a Sorrento il personale cerca di fare il possibile: pare che nei primi giorni di luglio si siano registrati tantissimi ricoveri, oltre cinquanta al giorno (si parla di record) e moltissimi codici rossi. Per lo più si tratta di incidenti. Intanto, il personale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia è costretto a straordinari su straordinari e ciò non è assolutamente positivo, neanche per i pazienti. I medici sono divisi, per lo più, tra Sorrento e Castellammare di Stabia. Un ospedale che è oberato di lavoro, in un periodo, quello turistico, assolutamente critico.

Ma non l’unico problema riscontrato. Si attendono, ad esempio, ancora le nuove sale del reparto ortopedico. Il quarto piano, inoltre, è ancora praticamente inutilizzabile, con lavori ancora da ultimare. Un qualcosa di assurdo, visto che si registra anche la mancanza di posti letto, vista l’affluenza.

Insomma, ci domandiamo se non sia il caso di fare qualcosa urgentemente, visto che la situazione è già critica e soprattutto chiediamo agli imprenditori della Penisola Sorrentina di cercare di unire le forze e provare a dare dignità ai malati che sono ricoverati.