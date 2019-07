Sorrento, Elisabetta Ricca nuovo consigliere comunale: subentra a Desiree Ioviero

Elisabetta Ricca nuovo consigliere comunale a Sorrento. Quest’ultima verrà ufficialmente annunciata lunedì, alle ore 12, quando si terrà il Consiglio Comunale: subentrerà a Desiree Ioviero.

Questo il messaggio pubblicato a mezzo social dalla Ioviero:

“Quando si fa parte di una squadra, l’individualismo e l’egoismo devono sempre essere messi da parte.

Rassegno le mie dimissioni dando la possibilità anche ad altri di potersi esprimere nel pubblico consesso.

Da 5 anni faccio parte di questo bellissimo gruppo della Nuova Sorrento Capitanato dal nostro grande Massimo Coppola ed ho vissuto la mia prima esperienza consiliare con tanto entusiasmo e realizzando anche molteplici iniziative.

Lascio il mio posto alla cara Elisabetta Ricca, grazie alla sua esperienza farà un buon lavoro. Il mio non è un addio alla politica, ma un arrivederci a presto. Continuerò ad essere a fianco dei miei concittadini, di coloro che mi hanno supportato e di coloro che continueranno a farlo, e mi farò portavoce delle loro esigenze.

Ringrazio tutti coloro che in questi giorni mi hanno inviato tanti messaggi di sostegno e di fiducia.

Grazie per aver creduto in me e grazie perché so che continuerete a farlo”.