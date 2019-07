Sorrento. Due incidenti in Via degli Aranci. La mattina ritirata patente a turista americano drogato, il pomeriggio ferito un ragazzo . Il primo con un’auto sbanda da solo all’alba, il secondo verso le 18, un ciclomotore riverso a terra con un ragazzo ferito. A intervenire la polizia municipale, sempre presente con un super lavoro, nonostante il personale non sia sufficiente per le tante emergenze, i nuovi rinforzi servono al massimo a supplire le giuste e doverose ferie di altri, e il 118