Sorrento diviso tra manto erboso e mercato

Ha preso il via il cambio dell’erba sintetica mentre viene annunciato l’arrivo del centrocampista Andrea Cassata

Sorrento – Finalmente sono iniziati i lavori di rimozione del vecchio manto erboso sintetico per far posto al nuovo, in contemporanea viene annunciato l’arrivo del centrocampista Andrea Cassata.

Dopo lo spettacolo di Alessandro Siani ecco che è iniziata la rimozione del manto sintetico erboso che era stato collocato nel 2008, dopo il ripristino dell’impianto di irrigazione, sarà risistemato il nuovo, in tempo per quando la squadra arriverà dal ritiro irpino di Nusco.

Un’operazione che segue quella di riqualificazione delle tribune, con l’impermeabilizzazione, il rimettere i sediolini e la tribuna stampa nella tribuna centrale, per dare un aspetto migliore al vetusto campo che è ormai non al passo con i tempi.

Sperando che nei tempi prossimi, vicini, ci sia il passo decisivo per il nuovo stadio che desidera mettere in cantiere l’armatore Gianluigi Aponte con la sua cordata di imprenditori locali, che vede assieme albergatori, commercianti, balneari e ristoratori. I quali nei prossimi giorni metterà nero su bianco per costituire una società per azioni.

Il progetto, come fu previsto in passato, e del costo di 25 milioni, prevede che il terreno di gioco di qualche centimetro più alto di come è oggi, poi al di sotto sia il centro fieristico che il parcheggio il cui ingresso situato dietro alla tribuna centrale. Ma questo ancora deve essere ben definito.

Dare uno stadio moderno ad una città come Sorrento, che varca i confini nazionali da secoli, turistica e famosa, sarebbe un qualcosa che cancellerebbe le brutte immagini ed i disagi di un campo ormai obsoleto.

Nel frattempo il mercato non si ferma ed in casa rossonera viene annunciato il centrocampista Andrea Cassata, nato nel 1998 e proveniente dalla Sarnese, ma che vanta già una notevole esperienza maturata nelle giovanili della Sampdoria e della Salernitana prima delle tre annate in D a Francavilla e Sarno, più tre apparizioni con la Paganese.

Fino ad oggi vanta 81 presenze, una rete all’attivo realizzata con la Sarnese, è stato titolare per 59 volte, è subentrato 22 e sostituito 33, ed ha avuto ben 21 cartellini gialli.

GiSpa