Sorrento, crolla un ramo di pino in via Parsano: fortunatamente nessun danno

Ieri un ramo di un pino è crollato a Sorrento. Il pesante tralcio si è abbattuto sul marciapiede all’angolo via Parsano. Fortunatamente nessuna persona o veicolo è rimasta travolta dal ramo. Nei scorsi giorni, un evento del genere è avvenuto anche a Piano di Sorrento e i nostri lettori, preoccupati, si chiedono come mai i comuni intervengono soltanto durante l’emergenza per fare manutenzione.