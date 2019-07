Sorrento cooperativa solidarietà precisa sul furto del ciclomotore nel parcheggio: attivati immediatamente

Sorrento . Precisazione della cooperativa solidarietà , titolare della gestione del parcheggio di piazza Marinai d’ Italia al porto di Sorrento sul furto di un ciclomotore. “Ci siamo attivati immediatamente , facendo tempestivamente la denuncia all’assicurazione che fra l’altro ha anche contattato l’interessato . Inoltre – spiega il presidente Guglielmo Gargiulo -, per quanto riguarda la questione di biglietti è ricevute quanto affermato è falso perchè è stato fatto tutto in regola . Precisa che la persona interessata ha avuto anche un colloquio , ci tuteleremo nelle sedi opportune. In venti anni non è mai successa una cosa del genere, custodiamo circa 400 motorini, questo è il posto più sicuro che ci sia , ma non siamo sprovveduti, abbiamo assicurazione e lavoriamo in maniera seria . Inoltre qui ci sono telecamere per cui ci sono indagini in corso.”