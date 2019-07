Sorrento. Continuano gli appuntamenti del summer time. A Villa Fiorentino musica napoletana e “Friend Free”

Continuano gli appuntamenti della Summertime, la rassegna di musica, cabaret e spettacolo organizzata dalla Fondazione Sorrento nella splendida cornice di Villa Fiorentino, la dimora affacciata sul nuovo corso Italia di Sorrento. Una serie di appuntamenti che terranno compagnia a residenti e turisti fino a fine settembre. Con una gustosa novità a partire dai prossimi spettacoli in calendario: il “friend free”. Si tratta di una promozione che prevede un ingresso gratis per ogni biglietto acquistato. Una sorta di 2×1.

Di seguito i prossimi eventi della Summertime 2019 con inizio alle ore 21:

Questa sera, mercoledì 31 luglio Capriccio Napoletano a cura dell’Associazione Piccola Orchestra di Sorrento.

Il pubblico avrà modo di ascoltare un repertorio di brani dalla tradizione napoletana elaborati in chiave a più voci con ritmi vivaci che infondono energia in una fantastica esibizione.

Ingresso € 10

Venerdì 2 agosto Marco Gesualdi 4tet NOW(Naples Open World) – Live

Nelle canzoni di Marco Gesualdi c’è il mondo intero. Lo stesso che si poteva trovare nella Napoli di qualche tempo fa, quella che è stata la patria effervescente di Pino Daniele, Alan Sorrenti, James Senese, e che è riuscita a dare alla musica popolare un respiro internazionale irripetibile. Il concerto è la trasposizione live del disco NOW (Naples Open World) ed ha un sapore world/jazz con spazi improvvisativi, ritmo – melodici, coinvolgenti e standard jazz della tradizione del Sud America.

on stage:

Marco Gesualdi – chitarra e voce

Guido Russo – contrabbasso

Nicola de Luca – batteria

Rossella Rizzaro – voce

Ingresso € 10

La Fondazione Sorrento ricorda che nelle sale di Villa Fiorentino è in corso la mostra dedicata ad Henri Matisse dal titolo “Il Sipario della Vita” che può essere visitata tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.