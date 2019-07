Sorrento. Cittadini indignati per lo stato di degrado ed abbandono in cui versa il cimitero

Sorrento. I cittadini sono esasperati e stanchi dalla situazione di degrado ed abbandono in cui versa il cimitero. La situazione è oramai divenuta insostenibile con erba alta e piante secche in ogni angolo, indecoroso per un luogo sacro. Ma come si è arrivati a tutto questo? Il problema fondamentalmente è legato al fatto che le due persone che si occupano della manutenzione sono entrambi in ferie. Indubbiamente sarebbe stato meglio alternare i periodi di assenza in modo da non lasciare incustodito il verde ma sembra che non sia stato possibile agire in modo diverso per la necessità di poter usufruire delle ferie entro una determinata data per non rischiare di perderne il diritto. Ma, al di là del problema delle ferie, ci si augura che al più presto si possa provvedere ad un’opera di pulizia in modo da restituire dignità al cimitero nel rispetto dei defunti e dei loro familiari.