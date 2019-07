Sorrento. Ci mancava la testata al capotreno dal passeggero senza biglietto sulla Circumvesuviana Ha provato a bloccare un passeggero senza biglietto e si è beccato una testata sul naso, con conseguente ricovero in ospedale. La disavventura è capitata ad un capotreno della Circumvesuviana, intorno alle 17, nella stazione di Sorrento. Il lavoratore Eav ha notato che un uomo di circa 50 anni stava intrufolandosi tra i tornelli, cercando di entrare insieme ad una donna che aveva appena obliterato il biglietto: lo ha fermato e gli ha detto di tornare indietro, ma l’uomo ha reagito e, dopo una discussione, gli ha sferrato una testata sul volto. Il 50enne, residente a San Giorgio a Cremano, è stato poi immobilizzato dagli altri dipendenti della Circumvesuviana presenti sul posto, che hanno anche chiamato la polizia. Gli agenti hanno portato l’uomo in commissariato, dove è stato denunciato. Il capotreno è stato portato all’ospedale di Sorrento: per lui una frattura al naso, confermata dalla radiografia alla quale è stato sottoposto. L’episodio è stato denunciato dal sindacato Orsa, che accusa: “E’ l’ennesimo fatto di violenza contro chi, nonostante le condizioni attuali, cerca quotidianamente di lavorare nel miglior modo possibile e poi è costretto anche a subire gli strali di una certa classe politica”. Anche oggi, comunque, sono stati moltissimi gli atti di vandalismo ai danni dei treni.