Sorrento celebrate Sant’Anna name day | Sorrento festeggia Sant’Anna

Today celebrates the name day of St.Anne in Marina Grande of Sorrento, Italy. To celebrate, there will be food stands, live music, as well as fireworks at night to celebrate. At 6 P.M. the blessing of the sailors carrying St.Anne will begin and will be presided over by Archbishop Francesco Alfano.

The festivities include Eucharistic celebrations every hour, and a procession through the city streets accompanied by the band city of Sorrento which will take place this Sunday, July 28th.



These celebrations only happen once a year and are exciting and fun. Be sure to take part and not miss a moment of the festivities!

Oggi celebra l’omonimo giorno di Sant’Anna a Marina Grande di Sorrento, in Italia. Per festeggiare, ci saranno stand gastronomici, musica dal vivo e fuochi d’artificio di notte per festeggiare. Alle 6:00 la benedizione dei marinai che trasportano Sant’Anna che è stata presieduta dall’arcivescovo Francesco Alfano. I festeggiamenti includono celebrazioni eucaristiche ogni ora e una processione per le strade della città accompagnata dalla band bandana di Sorrento che si svolgerà questa domenica 28 luglio. Queste celebrazioni si svolgono solo una volta all’anno e sono eccitanti e divertenti. Assicurati di prendere parte e non perdere un momento dei festeggiamenti!

Ecco il programma

VENERDI’ 26 LUGLIO

Festa dei Santi Gioacchino e Anna

Dalle ore 5.00 alle ore 12.00

Celbrazioni Eucaristiche ogni ora

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica

Ore 20:00 Celebrazione Eucaristica solenne e conegna del Fazzoletto alle partorienti

DOMENICA 28 LUGLIO

ORE 20:00

Processione per le strade cittadine accompagnata dal complesso bandistico Città di Sorrento

Programma festeggiamenti esterni:

DOMENICA 28 LUGLIO

ORE 22.00 Spettacolo musicale

con i “SUD 58” da MADE IN SUD

LUNEDI’ 29 LUGLIO

ORE 15.00 GIOCHI TRADIZIONALI

ORE 23.30 SPETTACOLO PIROMUSICALE a cura di Pirotecnica Sorrentina a seguire

SPETTACOLO DI FUOCHI ARTIFICIALI SUL MARE