Sorrento: Caos a Marina Grande. La bellezza offuscata dai tavolini. Precisazione “Tutto in regola”

Sorrento. Sotto la precisazione giunta e pubblicata immediatamente

Riceviamo in redazione molteplici lamentele sulla situazione “tavolini” sulle strade di Sorrento. Quest’oggi protagonista Marina Grande.

A quanto pare i tavolini delle varie attività ristorative, rovinano il panorama ed intralciano il cammino ai pedoni.

Una nostra lettrice invita il comune a controllare e ad impedire alle attività di aggiungere tavolini e sedie al di fuori di punti storici o religiosi come la grotta votiva della Madonna di Lourdes, sulle scale per Marina Grande.

“Una città ostaggio dei tavolini” ci scrive la lettrice, stanca di vedere il suo paese sempre meno vivibile.

PRECISAZIONE

Riceviamo e immediatamente pubblichiamo una precisazione relativamente ad una attività appena aperta per cui è tutto in regola ed autorizzato. Non è la prima volta che arrivano segnalazioni da Marina Grande e quindi sono relative spesso a contestazioni fra le attività o i cittadini.