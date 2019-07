Sorrento caos commerciale

Sorrento . Riceviamo e pubblichiamo “Ho fatto un approfondimento delle regole alla base delle quali c’è la netta distinzione tra una locale pubblico autorizzato alla somministrazione, di alimenti e bevande, e i locali commerciali artigianali.

Chi è autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto al rispetto di numerosissime regole e controlli, e di conseguenza può somministrare,una volta autorizzato dal comune anche su tavoli e sedie che ricadano sul suolo pubblico. Gli artigiani che trasformano le materie prime possono vendere i loro prodotti solo per asporto ma è assolutamente vietato il servizio ai tavoli. Queste come potete leggere nell’allegato parere Ministeriale è la Legge a Sorrento poichè la Legge per il nemico si applica e per l’amico s’interpreta, ci sono numerosi esercizi che nonostante risultano artigiani effettuano il servizio ai tavoli. Il Comune in ogni concessione di suolo pubblico ad attività artigianale, pone la dicitura “con divieto di servizio ai tavoli” e il gioco è fatto. Ecco come decine di attività commerciali diventano ristoranti a tutti gli effetti. Fatta la Legge trovato l’inganno. Buon bagno a tutti.”