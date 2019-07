Sorrento, il calvario delle famiglie di via Li Simoni: “Costretti ad un giro assurdo per andare a casa”

Un problema che affrontammo già diversi anni fa, ma che sembra non aver trovato una soluzione. A Sorrento ci sono delle famiglie costrette a dover compiere un giro enorme per tornare alla propria abitazione, questo da oltre cinque anni. Stiamo parlando di alcune famiglie residenti nella strada di via Li Simoni, la quale era stata colpita da una frana che difatti interruppe la strada di via Fontanelle e che obbliga i residenti ad un innaturale “viaggio” per ritornare alla propria dimora.

Come ci ha segnalato un lettore, diretto interessato, questi sono costretti a percorrere via Nastro Verde, e immettersi su via Montecorbo e da lì arrivare a via Li Simoni. Dal giorno della frana non è stato fatto praticamente nulla: le condizioni, oltretutto, del lato interessato di via Nastro Verde sono anche critiche: non c’è illuminazione da diversi anni. Discorso simile su via Montecorbo, dove spesso si verificano perde di acqua dalla rete stradale. Insomma, un vero e proprio calvario che i residenti della zona devono subire da anni, soltanto per quello che dovrebbe essere un loro diritto.