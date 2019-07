Sorrento calcio, ecco un acquisto in prestito dalla Juve Stabia

Il Sorrento calcio ha messo a segno un colpo di mercato. Arriva in prestito il terzino Daniele Cesarano della Juve Stabia, classe 2001. Cresciuto nel settore giovanile gialloblé, Cesarano si è messo particolarmente in luce con la categoria “Beretti”. Reduce dal prestito nella seconda parte della passata stagione alla Vastese, il diciottenne proseguirà il suo percorso vestendo la maglia rossonera.

Prosegue la strategia societaria di puntare su un gruppo giovane, in grado di crescere insieme grazie ai pochi veterani in rosa e al lavoro di Maiuri.

La società di Castellammare di Stabia ringrazia il difensore per quanto fatto con le Vespe e augura un caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura.