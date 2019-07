Sorrento. Bar 2000 sigilli e sequestro con dissequestro lampo. Intanto Comune si costituisce al TAR

Sorrento. Nell’arco di 24 ore il Comune prima sequestra con la polizia municipale poi dissequestra su provvedimento di revoca dell’ufficio preposto. Tutto questo è successo in parte dell’area di Sedil Dominova dove insiste il Bar 2000 con i suoi tavolini . Problemi urbanistici, ma al momento tutti possono riprendere a lavorare. In passato ci sono state contestazioni sull’occupazione del suolo pubblico, ma per il titolare Gaetano Maresca continuano a esserci problemi. Il Comune dell’amministrazione Cuomo ha deciso di costituirsi al TAR Campania di Napoli con l’avvocato Paisetto contro il ricorso presentato dai suoi avvocati . Ricorso al TAR bar 2000 costituzione avvocato