Sorrento. Avviati i lavori di sostituzione del manto erboso al Campo Italia

Sono iniziati ieri a Sorrento i lavori per la sostituzione del manto erboso al Campo Italia. L’operazione, destinata a riqualificare la struttura sportiva, proseguirà secondo il programma con l’asportazione del tappeto d’erba, la cui ultimazione è prevista per sabato 20 luglio.

“Poi seguiranno tre giorni di tempo per ripristinare l’impianto di irrigazione – spiega il consigliere comunale Federico Cuomo, che segue l’iter dei lavori per conto dell’amministrazione – ed altri dieci giorni per la risistemazione del nuovo manto. Il completamento dell’opera avverrà in coincidenza con il ritorno degli atleti del Sorrento Calcio dal ritiro, e quindi in tempo per l’inizio della prossima stagione sportiva”.