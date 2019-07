Sorrento, approvato restyling del Corso Italia nella zona di ingresso alla città

E’ stato approvato poco fa il progetto che prevede il restyling della zona di ingresso a Sorrento sul Corso Italia. Ad annunciarlo è stato proprio l’assessore Massimo Coppola.

“È un progetto che ho proposto e seguito dal principio e in ogni suo passo, per dare decoro, dignità e sicurezza alla zona di accesso alla città -ha spiegato- un risultato reso possibile grazie alla nostra determinazione ed al contributo dell’intera squadra amministrativa a partire dal Sindaco -che ringrazio- fino ad arrivare ai tecnici che in questi anni si sono succeduti.

Adesso gli uffici dovranno predisporre a stretto giro la gara per l’affidamento dei lavori.

Noi continueremo a vigilare affinché tutto si svolga in tempi rapidi, anzi, rapidissimi”.