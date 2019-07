Sorrento. Ancora grave il motociclista incidentato a Sottomonte. Ecco la dinamica – Restano gravi le condizioni del motociclista 48enne che nella notte del 17 luglio è stato vittima di un incidente in località Sottomonte, al confine tra Sorrento e Sant’Agnello, di cui è stata ricostruita la dinamica.

Tutto è stato possibile grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale, e come è stato appurato il 48enne veniva da Sant’Agnello a velocità sostenuta ed era diretto verso il centro di Sorrento, quando all’uscita dalla curva si è trovato davanti delle auto in coda e non ha potuto sorpassare perché sulla corsia di marcia opposta sopraggiungevano dei veicoli.

A quel punto ha frenato ma no ha più controllato la sua moto ed è caduto sul manto asfaltato andando a cozzare violentemente contro un’auto che viaggiava in direzione di Sant’Agnello, mentre la moto scivolava sull’asfalto. Il violentissimo urto gli ha fatto volare via il casco dalla testa.

Così la polizia municipale sorrentina ha potuto ricostruire la dinamica di questo ennesimo incidente che si è verificato sulle strade della Costiera.

Intanto quando è accaduto l’incidente sul posto si recavano la stessa polizia municipale, diretta dal comandante Antonio Marcia, per accertare la dinamica dei fatti ed effettuare i rilievi del caso, e l’ambulanza del 118 che trasportava nel nosocomio sorrentino l’uomo. Dove gli venivano state effettuate le prime cure, ma poi viste le sue gravi condizioni è stato trasportato nell’ospedale di Caserta, dove è ricoverato in prognosi riservata.

GiSpa