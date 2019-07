Sorrento, ancora bagni serali nella fontana di Piazza Lauro: ragazzo rischia di farsi male – VIDEO

Ancora bagni notturni nella fontana di Piazza Lauro a Sorrento. La fontana più criticata che la nostra mente ricordi è stata nuovamente “scambiata” per una bella piscina e alcuni ragazzi hanno deciso, ieri sera, di farsi un bel bagno notturno. Tra urla, schiamazzi e cori da stadio, due giovani hanno cominciato a tuffarsi: diversi curiosi si sono fermati ad assistere alla scena, alcuni hanno filmato anche il tutto. Uno dei due, sembravano entrambi visibilmente alticci, ha rischiato di farsi anche male, inciampando a bordo fontana: per poco non ha sbattuto la testa.

La sera prima, è stata immortalata una donna che ha deciso di rinfrescarsi insieme al proprio figlioletto, tra la curiosità dei presenti. Ma è da tutta l’estate che difatti la fontana di Piazza Lauro viene presa “d’assalto” da chi crede che possa essere utilizzata come una piscina.

I residenti sono sul piede di guerra: “Adesso basta – si legge tra i commenti – Nessuno controlla”. La cosa che qualcuno chiarisce, d’altro canto, è che: “Non esiste un legge che vieti di bagnarsi in una vasca d’acqua visto che non si tratta di “Fontana”. I cartelli possono solo tentare di dissuadere ma di certo non serviranno a scoraggiare”. Ma difatti c’è chi crede che i cartelli possano in qualche modo dissuadere un minimo dal “tuffarsi”, o quantomeno si potrebbero applicare delle multe. Fatto sta che la situazione non piace ai sorrentini.

Video di Sonia Notturno.