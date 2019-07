L’attrice colombiana Sofia Vergara e l’italo-americano Joe Manganiello hanno scelto la romantica Positano per festeggiare il loro quinto anniversario di matrimonio. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, lui ha dichiarato di aver trovato in lei «la donna dei sogni», mentre Sofia in Joe «l’amore della sua vita». Ed ancora adesso si dichiarano innamorati come due freschi sposini. E noi di Positanonews non possiamo che formulare loro i migliori auguri di una lunga vita insieme, felice e gioiosa come queste giornate in costiera.

