Sita Sud conferma la corsa serale per Massa Lubrense

La Sita Sud ha deciso di confermare il servizio serale dei collegamenti tra i comuni di Sorrento e Massa Lubrense. La decisione arriva dall’azienda di trasporto pubblico, che dopo aver riscontrato l’enorme successo su tale linea. Un’ottima notizia per chi intendere trascorrere il by night in Penisola Sorrentina, in totale comfort e sicurezza, con un sguardo soprattutto ai più giovani: corse di questo tipo sono infatti utilizzate anche in altri paesi, soprattutto per servire le zone turistiche e permettere di muoversi verso le destinazioni in cui si trovano i locali, per trascorrere una serata in divertimento ma con tranquillità. Ricordiamo che il servizio è attivo nel fine settimana, alle 23 di sabato la corsa parte da Sant’Agata, attraversa Massa Lubrense e raggiunge Sorrento, mentre la mattina di domenica all 5.30 c’è la linea Sorrento-Sant’Agata: è possibile usufruire di questo servizio gratuitamente.