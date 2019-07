Silvi Marina. Hotel Florida. “Rosso & Grafite” con opere recenti del Maestro Giuseppe Panariello.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Giuseppe Panariello con “Rosso & Grafite” a Silvi Marina (TE) all’Hotel Florida..

GIUSEPPE PANARIELLO

“ROSSO & GRAFITE”

HOTEL FLORIDA

Via La Marmora, 1

64028 SILVI MARINA – TE

20.07.- 26.09.2019

Sara inaugurata sabato 20.07.2019, alle ore 18, nell’accogliente spazio dell’Hotel Florida (Via La Marmora, 1 – 64028 Silvi Marina – TE; tel. 085.930.153 – info@hotelfloridasilvi.com ), la mostra, “ROSSO & GRAFITE”, con opere recenti di Giuseppe Panariello.

L’esposizione resterà aperta sino a giovedì 26.09.2019.

Scheda della mostra

a cura di Maurizio Vitiello

Icone metaforiche, penetranti nella loro semplicità formale, investono e interrogano l’immaginario.

Sono la libera evocazione di passati lontani, di testimonianze post-moderne, di equilibri estetici fondati sulla percezione del nerografite, elemento unico e indispensabile.

E’ interessante notare come molti degli artisti che operano all’ombra del Vesuvio recuperino il colore nerografite, al di là di trasparenze e ritmi formali, per connettersi al mondo antico.

Giuseppe Panariello è figlio di questa cultura e supera, attraverso la logica sequenza di simbologie e dogmi, il divenire dell’arte per addentrarsi nella lettura di una classicità recuperata.

La visione di intenso rigore formale porta alla riflessione su un silenzio dell’anima, quell’anima che ha scandito il tempo e ha conosciuto i luoghi di uno spazio interiore.

Se è la fine di una storia, è anche la fine di un tempo.

L’opera resta come muta testimonianza, residuo di una realtà passata, ma non dissolta.

Giuseppe Panariello, Pippo per gli amici, riesce con materiali particolarissimi a esprimere un’estetica d’indubbia qualità performativa e di primo piano concettuale

Dei suoi lavori si possono apprezzare finezza compositiva, equilibrio raggiunto, armonia della bellezza, spiritualità esistenziale, sensibilità ben distribuita, amalgama visivo.

Maurizio Vitiello