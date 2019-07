Shock ad Eboli: 22enne va al poligono di tiro e si spara in bocca

Shock ad Eboli. Un ragazzo di 22 anni si è suicidato sparandosi in bocca al poligono di tiro. Si tratta del poligono di via Serracapilli. Il giovane è originario di Capaccio Paestum: le cause del gesto non sono ancora note. Ora sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine e i soccorsi del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Appena avremo ulteriori informazioni vi aggiorneremo.