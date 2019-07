Shanina Shaik sceglie la Costiera Amalfitana per il proprio relax estivo. L’angelo di Victoria’s Secret ha scattato un selfie nella Divina, facendo conoscere delle sue vacanze ai circa 1,8 milioni di follower. La modella australiana ha poi pubblicato uno scatto e una storia a Capri.

L’esordio nel mondo della moda per Shanina arriva alla precoce età di 8 anni, a 15 ha partecipato al primo concorso di bellezza fino a guadagnarsi l’ingresso al reality show Make me a supermodel, che gli aperto le strade e le passerelle di tutto il mondo. E’ stata testimonial per Miss Sixty, Sephora e Calzedonia.

Shanina Shaik dal 2011 è un’indossatrice di Victoria’s Secret, partecipando a tutti gli annuali “Fashion Show” dell’azienda di lingerie californiana. Nella vita privata la top model prima ha avuto un flirt con Justin Bieber, poi è stata fidanzata con il modello Tyson Beckford. Dal 2017 il suo partner è DJ Ruckus.