Il Settebello non tradisce mai. Ai Mondiali di pallanuoto in Corea del Sud l’Italia conquista la finale battendo l’Ungheria 12-10. Ad attendere gli azzurri, che si sono presi anche il pass olimpico per Tokyo 2020, ci sarà la Spagna, che ha battuto nell’altra semifinale la Croazia per 6-5. “I ragazzi sono stati fantastici, siamo a Tokyo ma comunque c’è una finale da giocare”, queste le prime parole del ct Sandro Campagna dopo la partita. “Ora non dobbiamo sentirci appagati, perché contro la Spagna sarà una partita equilibrata. In finale voglio una squadra affamata per conquistare la medaglia d’oro, perché solo quella rimane per tutta la vita”.

“E’ stata una partita stupenda, piena di emozioni, di tattica, di tecnica, di forza fisica e mentale. Una partita bella anche da vedere – ha proseguito Campagna – Echenique premiato come miglior giocatore? Lo sapevo, stava giocando bene, gli mancava solo il tiro, gli ho detto di non preoccuparsi perché sarebbe entrato e oggi si è sbloccato con una grande partita”.

La semifinale comincia in salita per il Settebello, nonostante il vantaggio immediato: Harai commette fallo grave su Aicardi e Di Fulvio spara la bomba dell’1-0 dopo 42 secondi. Chalo Echenique spreca un extraman e l’Ungheria pareggia subito sul capovolgimento con Phol in superiorità (1-1). Un giro di lancette e stavolta Di Somma va nel pozzetto con Sedlmayer che rifinisce il secondo uomo in più per il primo vantaggio magiaro (2-1). Di Fulvio però ha il laser puntato e l’alzo e tiro da posizione quattro è chirurgico: doppietta per il pescarese e pareggio (2-2). Non c’è sosta: terzo extraman ungherese e Manhercz fa 3-2 da fuori. Quarto extraplayer per gli avversari e Vamos col mancino buca ancora Del Lungo (4-2): 100% e tutte le reti in superiorità. Ma poi il Settebello reagisce: fa tutto el Chalo Echenique, quinto extraman realizzato e controfuga magistrale su controfallo. Pareggio azzurro immediato, tutto in 30 secondi.

Sedlmayer sbaglia il quinto uomo in più e sul capovolgimento bomber Di Fulvio dimostra che è uno dei giocatori più forti del mondo: sotto porta sguscia come un caimano alla marcatura e punisce Nagy per il nuovo vantaggio Italia sul 5-4. La tripletta della ferocia azzurra viene emulata dal Chalo, scatenato ancora in extraman: bomba incrociata e 6-4 Italia con un break di 4-0. Immediata la contro-reazione avversaria. Figari commette secondo fallo e Zalanki col mancino accorcia (5-6). L’Italia però c’è, nuota veloce e trova il settimo uomo in più: l’assist del Chalo è al bacio e Bodegas spinge dentro dai due metri anche grazie al Var, visto da Margeta, che convalida un gol apparso chiaro nonostante il tentativo del portiere di tirare fuori la palla (7-5). L’intensità difensiva aumenta e l’Ungheria sbaglia quattro superiorità di seguito (5/9), ma sulla girata da sotto di Harai i magiari accorciano a metà terzo tempo (6-7). Aicardi sale d’intensità, trova il fallo grave al centro ma Figlioli sbaglia. Il gioco rallenta e la difesa press azzurra sale di tono. Poi Aicardi viene pescato col fallo grave e Angyal gira dal centro il pareggio (7-7).

Reazione immediata del Settebello: superiorità su Bodegas e Chalo ancora da assistman serve Figari libero al centro che infila il tap-in dell’8-7. Controfallo magiaro e controfuga Italia con Di Fulvio che carica il braccio ma prende l’interferenza di Harai (terzo fallo): è rigore conseguente. La bomba di capitan Figlioli riporta azzurra sul +2 con otto minuti da giocare (9-7). L’Ungheria non è morta. Sfrutta la ripartenza dal centro per finire l’extraplayer del tempo precedente e con Vamos (doppietta) accorcia al limite del rientro del difensore azzurro (8-9). Due extraman falliti per l’Ungheria con Di Somma fuori per tre falli. A metà tempo però Figari rifinisce il tredicesimo extraman sulla falsariga della prima rete e su assist di Echenique fa 10-8. L’Ungheria non ci sta e anche Zalanki col mancino fa doppietta (9-10). Capovolgimento e Chalo infila la quaterna con una magia da posizione uno (11-9), ma Angyal trova la ribattuta della traversa e infila Del Lungo dopo il check del Var (10-11). Italia avanti, superiorità, giro palla veloce e Luongo timbra il 12-10 con un tiro sporco che apre le porte della finale mondiale.