Serge Gnabry a Positano: vacanze alla Scogliera per l’attaccante del Bayern Monaco

Relax a Positano per l’attaccante del Bayern Monaco Serge Gnabry. Il 24enne esterno sinistro tedesco si è concesso una pausa rigenerante nella città romantica, prima di prendere parte al ritiro pre-campionato. Con i bavaresi allenati dal croato Nico Kovac farà parte della spedizione dei 17 convocati, che partiranno per Los Angeles il prossimo 15 luglio per una tournée in cui giocheranno contro Arsenal, Real Madrid e Milan.

Gnabry ha scelto il posto giusto in Costa d’Amalfi, infatti non ha rinunciato alle coccole dell’esclusivo Lido La Scogliera, che è parte de L’Incanto, un luogo dove è possibile trovare buona cucina, un atmosfera vivace mixata al relax del suo lido, oltre che una palestra che può far comodo anche agli sportivi che non rinunciano agli allenamenti nemmeno durante le vacanze.

Il calciatore, a Positano insieme alla propria fidanzata Sarah Kehrer, ha concesso qualche foto ricordo con i fan della Bundesliga che l’hanno riconosciuto. Talento appartenente alla generazione del melting pot tedesco Gnabry, figlio di padre ivoriano e mamma tedesca, cresce nella periferia di Stoccarda iniziando a giocare in strada, in mezzo ai veicoli, affinando lì la propria tecnica.

All’età 15 anni lascia la Germania per l’Inghilterra per Londra, prelevato dall’Arsenal. Nel calcio inglese non riesce a mettere piede, quel ragazzo che sul mito di Usain Bolt ha preferito il calcio all’atletica, infatti torna in patria nel 2016 nel Werder Brema, che lo strappa al prezzo di 6 milioni di euro. Su lui il Bayern investe solo 8 milioni di euro sfruttando la clausola, facendolo “crescere” all’Hoffenheim prima del ritorno alla base.