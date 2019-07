Selena Gomez torna a Capri: vacanze con amici tra l’isola azzurra e la Costiera

Selena Gomez è approdata a Capri. L’attrice statunitense ritorna sull’isola azzurra anche quest’anno, scegliendola come meta delle sua vacanze estive insieme alla Costiera Amalfitana. Selena è tornata questa estate in Italia, per festeggiare il suo 27esimo compleanno a Roma il 22 luglio.

La pop star è sbarcata a Capri con un lungo vestito senza maniche di colore giallo pallido, con adorabili rouche sulla scollatura ed indossava dei sandali, presentandosi così con un abbigliamento vintage. Paparazzata con foto e video, Selena Gomez era in compagnia dei nonni, le sue amiche fidate Raquelle Stevens, Caroline Franklin e Ashley Cook e il produttore italiano Andrea Iervolino, che l’accompagna nei soggiorni nel Bel Paese. Il gruppo si è poi concesso un immancabile gita in barca.

Selena è un habitué della nostra regione, già nel 2014 era stata ad Ischia, al XII Ischia Global Film & Music fest, mentre l’anno scorso fu avvistata a Capri in compagnia del collega David Henrie, conosciuto nel 2007 sul set della serie tv Disney Channel “I maghi di Waverly”. (Foto Daily Mail)