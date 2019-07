Seiano. sabato riapre il Viadotto, allora il sindaco Buonocore fa sul serio

Vico Equense . Sabato il viadotto di Seiano sarà aperto al traffico. A ribadirlo è stato il sindaco Andrea Buonocore nel corso di un vertice, coordinato dalla Prefettura di Napoli, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti di Anas, Regione e il responsabile unico del procedimento relativo alla costruzione del depuratore di Punta Gradelle. Già, perché il viadotto fu costruito per agevolare l’accesso dei mezzi all’area dove era in costruzione quell’impianto. Di fatto, si tratta ancora di una strada di cantiere. Ora il Comune è pronto a sfruttarla nuovamente con un obiettivo: evitare la paralisi del traffico in corrispondenza dell’«imbuto» di Seiano, in cui veicoli da e verso Sorrento si incrociano con quelli da e verso Marina d’Aequa provocando puntualmente caos e rallentamenti. Col viadotto nuovamente percorribile, i bagnanti potranno raggiungere più agevolmente il tunnel di Seiano e immettersi sulla strada per Napoli. «Sto spendendo tutte le mie forze per l’apertura del viadotto fa sapere Buonocore pur nella consapevolezza della responsabilità che mi assumo firmando il provvedimento. Non possiamo morire di traffico, dobbiamo rimediare ai disagi patiti dai cittadini in termini di mobilità».