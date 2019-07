Sciopero dei trasporti: ecco le corse garantite EAV

Domani, 24 luglio, è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti per 4 ore. Sono state le stesse organizzazioni sindacali ad annunciarlo: lo sciopero in tutta Italia sarà dalle 9 alle 13. Come si può vedere, tutte le aziende di trasporto pubblico stanno comunicando in queste ore le varie fasce di garanzia per i passeggeri. Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Di seguito le fasce garantite dalla Circumvesuviana: