Scala. Scontro sulla trasparenza delle pratiche urbanistiche. Ferrigno “State sereni Vi conoscono bene tutti”

Scala, Costiera amalfitana . Scontro sulla trasparenza delle pratiche urbanistiche. Ferrigno “State sereni Vi conoscono bene tutti” . Dopo la richiesta di accesso agli atti sulle pratiche edilizie, la risposta piccata del sindaco Mansi, che li accusa di avere dubbi, le opposizioni replicano al manifesto di Mansi.

Non ci possiamo credere, ma allora siete vivi??

Quando venite stuzzicati su argomenti a voi cari, cercate di aizzare contro di noi la popolazione…

Ma state sereni ormai Vi conoscono bene tutti…

Notiamo con grande, grandissimo stupore, che parlate di DUBBI.

DUBBI sull’ operato dei tecnici…

DUBBI sull’operato degli uffici…

DUBBI ADDIRITTURA SULLA BUONA FEDE DEI CITTADINI!!!

Ma chi ha mai parlato di DUBBI??

Ma non è che VOI avete dei DUBBI????

Non avete idea di quante segnalazioni riceviamo ogni giorno di cittadini che, a fronte di un’attività edilizia PROLIFERA nel nostro paese, non ricevono risposte alle loro pratiche. È a questi cittadini che noi vogliamo dare risposte.

I vostri scheletri negli armadi non possono fare altro che usare la popolazione come scudo per proteggere voi e le vostre coscienze!

BASTA con questa opera diffamatoria che usate per scagliarci contro i cittadini!

BASTA con questo clima di odio che volete infondere nei nostri confronti!

Noi siamo consiglieri comunali!

Questo non dovete mai dimenticarlo!

E’ nostro dovere espletare il nostro mandato a garanzia di TUTTI i cittadini.

E, come ben sapete e come avete anche risposto alla nostra richiesta, che qui alleghiamo, noi POSSIAMO e DOBBIAMO avere accesso a tutti i documenti senza oberare di lavoro gli uffici e noi così faremo e così abbiamo sempre fatto!

Se è tutto in REGOLA, che problema c’è?

Che vi piaccia o no ora al Comune ci siamo anche noi e purtroppo questa cosa non vi va giù poiché gli intrallazzi non sono più concessi….

Vogliamo parlare dei posti di lavoro assegnati senza requisiti e senza titoli?

Vogliamo parlare di contentini elettorali?

Vogliamo parlare dei lavori eseguiti senza il nome della ditta esecutrice dei lavori?

Vogliamo parlare di quando uno di voi ha esplicitamente detto: “qualunque cosa farete vi aizzeremo contro la popolazione!!!”…

Beh, forse è meglio non parlarne altrimenti rischiamo di fare cadere il vostro bel castello di sabbia…

Ps:

Non vogliamo neanche pubblicare qui le altre richieste alle quali non avete dato mai risposta e da noi non postate su Facebook.

Ormai i cittadini vi conoscono bene..