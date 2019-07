Sarno. Aggredisce polizioto all’uscita dal carcere. Arrestato 30enne

Momenti di tensione a Sarno, dove un pluripregiudicato di 30 anni, come già riportato da “salernotoday”, è stato nuovamente arrestato per oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, infatti, appena uscito dal carcere di Salerno, si è recato presso il commissariato di Polizia sarnese per insultare gli agenti. Non solo. Dopo gli insulti verbali, ha dato vita ad una violenta colluttazione, costringendo uno dei poliziotti a ricorrere alle cure mediche dell’ospedale Martiri del Villa Malta. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. Il 30enne, intanto, è stato di nuovo ammanettato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.