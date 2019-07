Sant’Agnello. Alcuni nostri lettori ci segnalano lo staso di inciviltà, maleducazione, degrado e mancanza di senso civico in cui versa Via Iommella Grande dove persista la sosta selvaggia di scooter ed auto, sia sulla strada che nei posti adiacenti riservati al parcheggio, con la conseguente impossibilità di entrare ed uscire da garage privati ed il blocco totale d’entrata e d’uscita da strutture mediche ed abitazioni. Sull’argomento è stato chiesto un incontro d’urgenza con il Sindaco, l’Anas, il comando dei vigili e la polizia di stato. I cittadini sono stanchi di queste storie che si ripetono ogni giorno. Le attività si fanno rispettando le leggi e le proprietà private, con educazione. Il problema riguarda anche la sosta dei ciclomotori sul marciapiede che, in alcuni punti, costringe i pedoni a camminare in strada con tutti i rischi del caso. A rigor di legge il marciapiede non è un luogo dove far sostare auto o moto ma, d’altro canto, la percentuale ridicola di parcheggi riservati alle due ruote, unita al limitato ingombro che moto e scooter hanno sui marciapiedi stessi, li rendono una perfetta valvola di sfogo per posteggiare il proprio mezzo a due ruote. Per non parlare del senso unico che non viene mai rispettato. Sulla questione è stata anche sporta denuncia presso le autorità competenti con la speranza che al più presto vengano adottati dei provvedimenti che restituiscano serenità e sicurezza ai residenti.