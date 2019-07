Sant’Agnello spiaggia libera ben gestita e la settimana prossima riapre Katarì . Reportage sul posto di Positanonews. Noi non siamo bravi sulle carte, andiamo , come i vecchi cronisti d’antan, sui posti, a cercare di capire . Allora la Spiaggia Santa Caterina, in genere ridotta in un immondezzaio, la abbiamo trovata pulita e ben gestita, miracolosamente non occupata con tutti i lettini ma solo quelli su richiesta. Ci dicono i presenti che “Cerchiamo di dare un servizio , i lettini poi sono per due pezzi gratis ai santanellesi, nel senso che i santanellesi hanno diritto o a due ombrelloni o a lettino e ombrellone o a due lettini gratis. Quelli di Piano di Sorrento pagano 2,50 euro a lettino”. C’è anche doccia, spogliatoio e bagno. Non sappiamo i particolari, ma complimenti a Sagristani. Sul Katarì che vediamo in abbandono, erbacce, legni rotti, degrado, ci dicono che riaprirà la settimana prossima. Chi lo gestirà ? Mauro della Marinella? “No sarà il consorzio”. Ma al Comune c’è un atto dell’ingegner Antonio Provvisiero, che nella giornata di lunedì ha provveduto a revocare la sua determina con cui aveva dichiarato risolto il contratto che legava il Comune di Sant’Agnello alla Masck srl, la società affidataria della gestione del Katarì. La vicenda è alquanto ingarbugliata, probabilmente con un nodo gordiano si consentirà l’apertura. Ma non domani, ci vorrà almeno una settimana.