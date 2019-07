Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Una delle più belle feste delle colline dell’area di Sorrento , un borgo fra i più incantevoli della provincia di Napoli e della Campania . Tutti davvero encomiabili, non da meno il bravissimo e dinamico presentatore Peppe Locria e gli spettacoli sono quelli che ti fanno passare dei momenti sereni.

Nell’ultima serata della ××lv sagra del friariello a Trasaelle frazione di Sant’Agnello si è assistito a uno spettacolo di ballo di qualità, apprezzato da tantissimi,a cura della maestra Maresca Fortuna.

Alcune delle sue allieve si sono esibite in balli di diverse discipline.La maestra Fortuna opera a Sant’Agnello, Meta e Sorrento. Il suo primo obbiettivo è quello di divertirsi e far divertire, senza tralasciare i continui aggiornamenti che ci sono anche in questo settore, con informazioni che riceve dall’A.I.M.B. (associazione italiana maestri ballo) essendo in contatto con i vertici di questa istituzioni. Complimenti davvero da tutta la redazione di Positanonews