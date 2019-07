Sant’Agnello Sagra del Friariello a Trasaelle. Ecco di cosa si tratta

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019 la frazione di Trasaella, situata nel comune di Sant’Agnello sulle colline di Sorrento , sarà la location della 24esima edizione della tradizionale “Sagra del Friariello”, un evento che si tiene in contemporanea con i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

La festa colorerà il borgo con spettacoli e musica dal vivo, il tutto accompagnato da tanto buon cibo e vino locale.

I friarelli, detti anche puparuoli friarelli, sono un piatto della cucina campana che si basa su una particolare varietà di peperoni

Il nome, da non confondere con quello dei broccoli friarielli, sta ad indicare sia il cultivar di peperone che il piatto tradizionale.

I tipici ortaggi che sono alla base di questo piatto si sono diffusi anche in altre zone e regioni dell’Italia centrale e meridionale, dove sono conosciuti anche con varie italianizzazioni del nome, come friggitelli o friggerelli.

Preparazione

L’ingrediente base è costituito da una particolare cultivar di peperoni verdi nani e dolci, non piccanti. La cottura avviene per frittura in olio d’oliva, senza alcuna impanatura, immergendo gli ortaggi ben asciutti nell’olio di frittura caldo, usati interi, lasciando intatto un abbozzo del picciolo che rimane utile al momento del consumo.

Si servono nel piatto, ancora caldi, spruzzati di sale, sia come verdura a sé stante sia come contorno di altri piatti. Si consumano senza bisogno di posate, mordendoli per intero: si portano alla bocca afferrandoli per il residuo moncone di picciolo. Ai peperoni possono accompagnarsi patate tenere, tagliate grosse, fritte nello stesso olio di frittura.

Ecco il programma degli spettacoli

Venerdì 5 luglio

ore 20.00 inaugurazione della sagra, presenta Peppe Locria

ore 20.30 apertura stand

ore 21.00 animazione e spettacolo a cura di Raffaella Martone

Sabato 6 luglio

ore 21.00 spettacolo di cabaret con Salvatore Gisonna “Siamo tutti stressati”

Domenica 7 luglio

ore 18.30 Solenne Processione del Simulacro della Madonna delle Grazie con la partecipazione della Confraternita dell’Immacolato Concepimento di Maria Santissima di Trasaella, delle Confraternite sorelle, del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Sant’Agnello.

ore 21.30 Musica, divertimento, danze e spettacolo di ballo dei gruppi locali a cura della maestra Fortuna Maresca e con la partecipazione dei ballerini di danze latine Giuseppe Santaniello e Giusy Scarfato e di danze caraibiche Salvatore Milano e Karol Santaniello