Sant’Agnello proteste per i rifiuti in strada a Piano di Sorrento fioccano le multe. Emergenza rifiuti in Penisola sorrentina e lamentele si susseguono sui social per segnalare quella che comincia ad apparire come un vera e propria emergenza rifiuti. L’ultima segnalazione è di poche ore fa, riguarda via San Martino, dove accanto ad un frigorifero che, a quanto pare, attende da giorni di essere ritirato, fanno bella mostra bustoni di spazzatura indifferenziata.

Al punto che una cittadina si chiede:

Ma fatemi capire, il servizio raccolta non funziona più?

In effetti la domanda appare ben posta. Tra il cambio del calendario della raccolta e la paventata crisi delle discariche, effettivamente è un po’ di settimane che in Città non si capisce un bel niente e la paura che si torni ai tempi bui di qualche anno fa inizia a serpeggiare sempre più.