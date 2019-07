Sant’Agnello’ , Penisola Sorrentina – ‘Una notte di mezza estate’ I Sonacore di Positano , il famoso gruppo di musica popolare della Costiera amalfitana, ha incantato Piazza Mercato .

Nella piazzetta del Centro CONAD, al di sotto del Bar Due Pini, punto di riferimento di carottesi e santanellesi per la colazione e un drink, e la cartoleria Sorrento, a Piazza della Repubblica, tra Piano di Sorrento e S.Agnello, una serata all’insegna del divertimento e del ballo, pizzica e taranta, per la prima volta la musica popolare in un centro commerciale, la musica popolare tutta ‘made in Positano’ dei SONACORE, guidati da Paolo Marrone.

a sorpresa sono arrivato anche gli amici della Paranza do tramuntano con la travolgente e glamour Dora a ballare senza sosta che rivedremo venerdì a Mintechiaro di Vico Equense.

Media partner Positanonews, foto e grafica Giuseppe Di Martino.

Diretta Lucio Esposito