Sant’Agnello’ – ‘Una notte di mezza estate’ I Sonacore in concerto il 9 luglio alle 21, la musica popolare al centro commerciale

Sant’Agnello’ – ‘Una notte di mezza estate’ I Sonacore in concerto il 9 luglio alle 21

Nella piazzetta del Centro CONAD, di fronte a Piazza della Repubblica, tra Piano e S.Agnello, una serata all’insegna del divertimento e del ballo, pizzica e taranta, per la prima volta la musica popolare in un centro commerciale, la musica popolare tutta ‘made in Positano’ dei SONACORE, guidati da Paolo Marrone.

Una serata organizzata in collaborazione con gli esercizi del Polo Commerciale ‘Aurora’ : Conad, Cartoleria Corrento, Bar 2 Pini, Sport_net, con : Farmacia Irolla, Ittica del Sole, Le Generali agenzi Ruocco di Sorrento, media partner Positanonews, foto e grafica Giuseppe Di Martino.

Ingresso libero, portare solo tanta voglia di divertimento.