Sant’Agnello, neuropsichiatria infantile a rischio. Vertice con l’Asl

Rischia di rimanere interrotto il servizio nel reparto di neuropsichiatria infantile all’Asl di Sant’Agnello, a causa dei pochi medici. Una questione delicata che ha chiamato in causa una delegazione del Tribunale per i Diritti del Malato di Sorrento, insieme con i dirigenti del Partito Democratico di Vico Equense. Come scrive Metropolis, il consigliere regionale Enza Amato ha infatti incontrato presso la sede dell’Asl Napoli 3 Sud il direttore sanitario Lugi Caterino, il responsabile dell’unità operativa di salute mentale di Nola Pasquale Saviano, insieme ai medici Primo Sergianni (responsabile Uoc Cure Primarie) e Mario Castiello, referente per la branca in questione. Il rischio è che per la carenza di medici nel distretto 59, si giunga inevitabilmente all’interruzione di servizio. L’azienda intanto si sta impegnando a sopperire all’emergenza con l’avvio di una procedura di mobilità di ufficio, adottando il regime di plus orario che consente di mantenere il monte ore per il territorio, garantendo la presenza di specialisti anche nei fine settimana.