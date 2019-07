Sant’Agnello. Le luci perpetue del cimitero inspiegabilmente spente da troppi giorni, qualcuno intervenga

Sant’Agnello. Da più di una settimana le luci perpetue del cimitero sono spente e non si riesce a capirne il motivo. I parenti dei defunti sono indignati per l’assurda situazione e chiedono che al più presto il problema venga risolto e le luci perpetue ripristinate. I primi giorni si pensa che nel giro di pochissimo tempo tutto sarebbe tornato alla normalità ma così non è stato, il tempo continua a passare e sembra che nessuno intervenga. Ci auguriamo che al più presto si possa porre fine a questa incresciosa situazione ridonando ridonare dignità ad un luogo sacro nel rispetto dei defunti che lì dormono il sonno eterno.