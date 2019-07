Sant’Agnello. Festa grande al Comune per la pensione di Francesco Ambrosio, che tornerà al posto di lavoro gratis come volontario . La curiosità in costa di Sorrento per Francesco Ambrosio nella qualità di funzionario del Comune di Sant’Agnello, festeggiato al Comune dall’amministrazione del sindaco Piergiorgio Sagristani e dai dipendenti per la pensione ma rimarrà al suo posto con il ruolo di collaboratore a titolo gratuito, previsto per lui solo il rimborso spese documentate. Un incarico che dovrebbe durare massimo un anno e che dovrebbe espletarsi per due giorni a settimana per la delibera di giunta numero 57 approvata il 1° luglio scorso. Il ruolo di Ambrosio sarà quello di affiancare il nuovo funzionario che sarà nominato al termine della procedura di selezione in corso