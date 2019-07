Sant’Agnello. Disabile parcheggia di notte in Via Crawford senza pagare perché la macchinetta è rotta, avvisa con un cartello ma viene multato

Sant’Agnello. In Via Crawford, una delle strade più importanti della città della penisola sorrentina, sono stati tolti i parcheggi per i residenti sostituiti con degli stalli a pagamento ed anche i disabili non godono di alcuna esenzione. Questa notte, alle 00.15, proprio un disabile ha parcheggiato la sua auto in ma, non funzionando la macchinetta per l’emissione dei tagliandi, non ha potuto pagare. Ha quindi deciso di esporre un cartello sulla sua vettura con il quale avvisava del motivo per cui non aveva provveduto al dovuto pagamento della quota di parcheggio. Ma questa mattina l’amara sorpresa perché, quando è andato a riprendere l’auto, ha trovato una multa elevata alle 8.40. Un’assurdità – ha dichiarato il disabile – dato che era stato ben specificato il motivo del mancato pagamento e dato che fino alle 08.00 il parcheggio è comunque gratuito. Come si fa a pagare un parcheggio se l’apposita macchinetta non funziona? La persona multata si è rivolta immediatamente alla polizia municipale che l’ha invitata a presentare ricorso che ci auguriamo abbia un esito positivo.