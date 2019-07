Sant’Agnello. Denunciata una donna di 43 anni ed il figlio di 17 per detenzione di sostanze stupefacenti

Sant’Agnello. La Polizia di Stato continua i controlli antidroga in tutta la penisola sorrentina al fine di arginare il fenomeno della detenzione e dello spaccio. Nell’ambito dell’operazione ed in seguito all’acquisizione di elementi investigativi, gli agenti si sono recati in un box all’interno del territorio comunale del quale risulta affittuaria una donna 43enne originaria di Vico Equense. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro tre bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle dosi di stupefacente, 63 bustine di marijuana ed un quaderno che riportava annotate tutte le vendite. La donna è stata denunciato in stato di libertà insieme al figlio 17enne con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Sorrento hanno denunciato in stato di libertà una donna ed il figlio minorenne per detenzione di sostanza stupefacente.